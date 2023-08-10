تحديد 27 أغسطس موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المحولين من الجامعات الروسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 01:27 مساءً - في إطار نتائج "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج" برئاسة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتنسيق بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الوزارتان موعد عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، وفقا للقواعد التنظيمية لذلك.

وجاء قرار تحديد موعد إجراء امتحانات تحديد مستوى للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية للالتحاق بالجامعات المصرية، استجابة لمطالب المصريين بالخارج المشاركين في النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" الذي تم عقده يوم 31 يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 من مواطنينا جاءوا من 56 دولة مختلفة، حيث يشمل القرار ابعاد عدة تراعي ظروف عدد كبير من الطلبة العائدين.

وتضمن القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراء اختبار تحديد المستوى في تخصصات الطب، وتقام بكلية طب جامعة القاهرة، وطب الفم والأسنان، وتقام بكلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس، بينما الصيدلة تتم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، الهندسة بكلية الهندسة جامعة عن شمس، كما أن باقي التخصصات سيتم إجراء الامتحانات داخل الجامعات، حيث تبدأ الامتحانات في العاشرة صباحا وفي حال وجود أعداد كبيرة يمكن إجراء الامتحانات في دورتين متتاليتين في نفس اليوم.

كما حددت وزارة التعليم العالي، الطلاب الذين سوف يؤدون هذه الامتحانات، وهم الطلاب الذين لديهم أوراق ثبوتية (علمية وإدارية) من جامعة غير معتمدة، أو طلاب ليس لديهم أوراق ثبوتية علمية مثل بيان درجات أو محتوى علمي، وسيتم تحديد مستوى الطالب من خلال مقاصة علمية للطلاب الذين يحملون أوراق ثبوتية علمية من جامعة غير معتمدة ويكون هذا الامتحان لتأكيد المستوى، أو من خلال إقرار يوقعه الطالب وولي أمره، للطلاب الذين لا يتوفر لديهم أوراق ثبوتية علمية ويكون هذا الامتحان لتحديد مستوى الطالب.

كما ستكون المرجعية العلمية للامتحانات هي المناهج المصرية في كافة التخصصات وكافة المراحل، وحددت وزارة التعليم العالي رسوم دخول الامتحان بقيمة 1000 جنيه مصري لكل امتحان يؤديه الطالب وتسدد في الكلية القائمة على الامتحان، وبناء على نتيجة الامتحان وتحديد المستويات المختلفة للطلاب لابد من دمجهم في النظام اليومي التدريسي الطبيعي لكل كلية ولا يتم وضعهم في فصول منفصلة ويستثنى من ذلك طلاب المرحلة النهائية لكليات الطب وذلك لاختلاف اللوائح المطبقة.

وذكر القرار أنه سيتم تحديد أعداد الطلبة التي سوف تتقدم للامتحان، من خلال قيام الجامعات بإعداد كشوف للطلاب من الذين تنطبق عليهم الشروط، ويكون الكشف المجمع لكل كلية ملحق به كشوف منفصلة لكل مرحلة دراسية، ويشمل الكشف اسم الطالب، الرقم القومي، التليفون، البريد الإلكتروني، مع ضرورة الانتهاء من إرسال الكشوف قبل نهاية عمل يوم الخميس الموافق 1782023، وترسل الكشوف للأمانة لتسليمها للمجلس الأعلى للجامعات والذي بدوره سيرسلها إلى الكليات القائمة على الامتحان.