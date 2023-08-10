الصحة تحذر من الخلطات العلاجية الشعبية منعا لمضاعفات البرد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 04:31 مساءً - أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا حول تناول الخلطات العلاجية الشعبية مؤكدة أنها تمثل خطورة على المريض. وقالت: البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بتحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية، وتابعت: نقدر بوعينا نقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ وهو ما يتطلب استكمال جرعة المضاد الحيوى التى وصفها الطبيب للمريض حتى النهاية.
ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".
وقالت: استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا كان هناك حاجة لاستخدامه فيما بعد.
واستكملت: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية؛ بناءً على تشخيص الطبيب.