وزيرة البيئة: تطوير وتنمية السياحة البيئية يسهم في دعم الاقتصادات الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 08:35 مساءً - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إدراك الوزارة جيدًا لأهمية السياحة البيئية ودورها في دعم اقتصادات الدول، لذا بذلت مجهودات كبيرة في مجال تنمية وتطوير السياحة البيئية مع كافة الشركاء الدوليين والوطنيين، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر؛ بهدف تطوير السياحة البيئية والمستدامة والحفاظ على التوازن البيئي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في ورشة العمل الإقليمية المنعقدة بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان "الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية"، على رأس وفد رفيع المستوى التي ينظمها مشروع الطيور الحوامة المهاجرة المنفذ من جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع منظمة بيردلايف انترناشونال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من مرفق البيئة العالمي، وبالتعاون أيضًا مع "مشروع دمج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي في مصر" والممول من مرفق البيئة العالمي والمنفذ من خلال وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور نايف حميدي الفايز رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإبراهيم خضر المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط بيردلايف انترناشيونال، وراندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر استطاع وضع أدلة استرشادية للاستدامة المرتبطة ببرامج دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر وإعداد الاشتراطات المرجعية لتطبيق معايير الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية، وكذلك إعداد الدليل الإرشادي للنزل البيئية والدليل الإرشادي لأفضل الممارسات للتخطيط والتنمية السياحية في مصر، كما أطلقت الوزارة من خلاله العديد من المبادرات الواعدة للحفاظ على البيئة والترويج للسياحة البيئية مثل مبادرة "Eco Egypt" وحكاوي من ناسها، ونجح المشروع في الحصول على المركز الرابع عالميًا في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء جرين فنز.

وأضافت فؤاد أن وزارة البيئة تسعى من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة لتحقيق مفهوم دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور في قطاع السياحة، حيث تعد الطيور سفراء عالميين للطبيعة، فهي تربطنا وتمنحنا معلومات عن بيئات مختلفة بالكوكب كما تربط الناس بالطبيعة خلال رحلاتها السنوية، للعثور على أفضل الظروف البيئية والموائل المتاحة لتغذية وتربية صغارها.

وأوضحت فؤاد أن مشروع الطيور الحوامة المهاجرة قدم نموذجا فريدا لسياحة مشاهدة الطيور عندما قام المشروع بتهيئة محطات معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة الطبيعية) والواقعة في مسار هجرة للطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ لتكون بمثابة موائل طبيعية لاستضافة الطيور المهاجرة بل ونجح المشروع في تحويل تلك المنطقة إلى مقصد متميز لمشاهدة الطيور بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن برامج تطوير السياحة البيئية في المنطقة تتطلب العمل معًا على المستوى الإقليمي بالمنطقة العربية لدعم السياحة البيئية بين الدول العربية وخاصة بين مصر والأردن لتعظيم وتنفيذ برامج مشتركة لسياحة مشاهدة الطيور بين العقبة وشرم الشيخ وغيرها من مجالات التعاون المتعددة بمجال السياحة البيئية؛ لضمان استدامة النشاط السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، بما يليق بسمعة مصر سياحيًا، ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبري.

وفي نهاية كلمتها، أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الورشة، متمنيةً أن تكون انطلاقة حقيقية للعمل معًا لوضع الرؤيا الاستراتيجية ومناقشة واعتماد نهج إقليمي جديد للوصول إلى منتج سياحي يراعي البعد البيئي ويقدم نموذجا متميزا لخدمة دول المنطقة، مُقدمة الشكر لدولة الأردن الشقيق لاستضافة هذه الورشة ولكافة المشاركين والقائمين على التنظيم من الجانبين الأردني والمصري.

من جهته، أعرب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، عن سعادته لهذا التعاون المشترك، مؤكدًا أن ورشة العمل الإقليمية تضمنت مجموعة متنوعة من الجلسات، والعروض التقديمية وحلقات نقاشٍ ومداولات تفاعلية لعدد من الموضوعات التي أظهرت الجوانب المختلفة للسياحة البيئية.

وقال نايف إن الموضوعات التي تمت تغطيتها تمثلت في دعم تنمية السياحة المستدامة، والحفاظ على مواقع التراث الطبيعي والثقافي، والمشاركة المجتمعية، وممارسات السفر المسؤولة، والفوائد الاقتصادية للسياحة البيئية.

من ناحية أخرى، أكد محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، أن الهدف من الورشة هو تشجيع أصحاب المصلحة على تبني الممارسات المستدامة في قطاع السياحة والمساهمة في تطوير السياحة البيئية باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي في المنطقة العربية، موضحًا أن محافظة جنوب سيناء تولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة مع احترام الطبيعة؛ مما يضمن توفير وجهة سياحية عالمية فريدة من نوعها.

بدورها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندا أبو الحسن على أهمية تلك الورشة التي تعتبر جزءًا من تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة تسعى لاستدامة الموارد الطبيعية لخليج العقبة والتعاون لما فيه مصلحة الجميع، وهي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في كل من الأردن ومصر فيما يتعلق بتكثيف الجهود والتعاون الإقليمي في مجال حماية النظم البيئية وتحديدا في خليج العقبة.

وأضافت أبو الحسن أن هناك اهتمامًا دوليًا كبيرًا ببيئة خليج العقبة والبحر الأحمر؛ حيث يتم تنفيذ ودعم مجموعة من المشروعات والبرامج المختلفة وذلك تأكيدًا لأهمية هذا النظام البيئي ليس فقط للمنطقة وإنما للعالم أجمع، وهو ما يضع على عاتقنا ضرورة الاهتمام بحمايتها من أية أضرار قد تنشأ نتيجة إلقاء المخلفات أو الصيد الجائر أو تكسير الشعاب المرجانية.

وأوضح المدير الإقليمي لبيردلايف انترناشونال - مكتب الشرق الأوسط إبراهيم خضر أن السياحة البيئية لديها القدرة على المساهمة بشكل كبير في الحفاظ على الطبيعة وسبل العيش المحلية؛ لذا فلابد من معالجة التحديات التي تواجه الصناعة وتعزيز الممارسات المستدامة، مؤكدًا أن ورشة العمل تعد منصة قيمة لتبادل المعرفة والتعاون، معربا عن ثقته بأنها ستؤدي إلى تغييرات إيجابية في المنطقة.