الأهلي يترقب وصول كولر لحسم تجديد عقده حتى 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 08:36 مساءً - يترقب مسئولو النادي الأهلي عودة مارسيل كولر المدير الفني من سويسرا بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب نهاية الموسم الماضي، في بداية التحضير للموسم الجديد، من أجل مفاتحته في ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

ويرغب الأهلي في تجديد عقد كولر لموسمين آخرين بخلاف الموسم الحالي، ليستمر لمدة موسمين جديدين حتى بخلاف الموسم المقبل، ليستمر في قيادة الفريق الأحمر حتى عام 2026.

وحقق مارسيل كولر نجاحات كبيرة مع الأهلي في موسمه الأول مع القلعة الحمراء، بعدما قاده لتحقيق 5 بطولات وهي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري "مرتين".

ويجري النادى الاهلى فحوصات طبية دقيقة للاعبيه بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها وذلك قبل الانخراط في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وينتظر أن يعود الأهلى للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

وحصل فريق الكرة على راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوماً، عقب نهاية مباراة المصري البورسعيدي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتي أقيمت على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وانتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف.

وتأتي الراحة للاعبين لالتقاط الأنفاس بعد موسم طويل وشاق خاضه المارد الأحمر وتوج خلاله بـ5 بطولات، وصعد إلى نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الحالي والتي تستكمل في الموسم الجديد.