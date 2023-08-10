أجمل أهداف ليفربول الافتتاحية فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح الأبرز "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 10:28 مساءً - نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول مجموعة من الأهداف الافتتاحية التي سجلها لاعبوه خلال المباريات التاريخية والتي تواجد من بينهم هدفان للدولي المصري محمد صلاح هداف الفريق في المواسم السابقة قبل انطلاق البريميرليج المقرر غداً.

وتواجد محمد صلاح ضمن أفضل 19 هدفاً فى تاريخ ليفربول خلال المباريات الافتتاحية في الدوري الإنجليزي بهدفيه ضد كل من نوريتش سيتي، وواتفورد.

كما تواجد محمد صلاح من خلال صناعة هدف آخر لداروين نونيز الموسم الماضي بمساهمات تهديفية بلغت 3 مساهمات.

ضد ليفربول

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لانطلاق منافسات الموسم الكروى الجديد 2023-2024 أمام تشيلسى.

ويستهل فريق ليفربول مشواره في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي بالمباراة التي تجمعه بنظيره تشيلسي، في الجولة الأولى في 13 أغسطس في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب ستامفورد بريدج الدولي، بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وخاض الريدز العديد من المواجهات التحضيرية استعدادا للموسم المقبل، لعل أخرها تحقيق الفوز على نظيره دارمشتات الألماني بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين، والتي جمعتهما على ملعب ديبديل.