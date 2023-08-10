مطلى بماء الذهب.. تفاصيل الكشف عن كأس البطولة العربية قبل نهائى الهلال ضد النصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 11:26 مساءً - دشن الاتحاد العربي لكرة القدم الكأس الذهبية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 مساء اليوم، في تيرا مول بمحافظة الطائف، في حضور معيض الشهري مدير البطولة وعبد الله الزايدي مدير فرع وزارة الرياضة، أمام مختلف الجماهير الرياضية.

وتعد هذه النسخة من الكأس جديدة بالكامل، صنعت خصيصاً لهذه البطولة، وترمز هوية الكأس إلى الشماغ السعودي، الذى يعد أحد مظاهر الزي الرسمي السعودي، ويعتلي الكأس مجسم لكرة قدم ذهبية، وفي الأسفل منه يبرز منحوتاً شعار بطولات الأندية العربية "أبطال العرب".

في حين، يبلغ وزن الكأس 6.100 كيلوجرام، وارتفاعها 39.5 سنتيمتر، ومصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب الخالص من العيار 24.

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