انت الأن تتابع خبر 500 جنيه زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات.. الفلوس هتزيد والكل هيفرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة القومية بصرف المعاشات لمستحقيها وذلك في بداية شهر أغسطس الجاري وهو الموعد المحدد لصرف المعاشات حيث يتم صرف المعاشات في الأسبوع الأول من كل شهر ميلادي.وجاء صرف المعاشات وسط الشائعات بزيادة جديدة في المعاشات بداية من معاش شهر أغسطس الجاري وهو ما نفته الهيئة جملة وتفصيلًا بسبب أنه تم تفعيل الزيادة في وقت سابق من العام.

معاشات شهر أغسطس

وكان بالفعل تم زيادة المعاشات في بداية شهر أبريل الماضي بعد توجهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإعانة المواطنين خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ومساعدة المواطنين للعيش وتوفير أساسيات الحياة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر علي العالم أجمع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية و التضخم العالمي

وتمت زيادة المعاشات بنسبة 15 % في معاشات شهر أبريل الماضي بحد أني يصل إلي 170 جنيها وحد أقصي نحو 1635 جنيها.

زيادة المعاشات لهذه الفئات

ويمكن للمواطنين مستحقي المعاشات الحصول علي راتبهم من خلال ماكينات الصرف الألي أو منافذ فوري أو عبر محافظهم الإلكترونية بالهاتف المحمول وكذلك مكاتب البريد.

فيما أعلنت نقابة المهن الطبية صرف زيادة للتابعين لها بنحو 35 % حيث سيتم رفع معاشات التابعين لها الذين كانو يحصلون علي 1000 جنيه لكي يحصل علي 1350 جنيه وستكون تلك الزيادة مختصة فقط بالتابعين للنقابة فقط دون غيرهم .

كما قررت نقابة الصحفيين زيادة المعاشات للتابعين لها بمقدار 500 جنيه وتكون الزيادة أيضا علي معاش شهر يوليو الماضي ليحصل كل فرد علي زيادة 1000 جنيه خلال الشهر الجاري بعد طلبت كثيرة بضرورة زيادة المعاش في ظل تراجع الجنية أمام الدولار .