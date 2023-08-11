انت الأن تتابع خبر صدمة لأصحاب المعاشات بسبب شروط صرف المعاش الاستثنائي.. مش هتاخد الفلوس في الحالة دي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم الدولة المصرية العديد من الخدمات لمواطنيها ولكبار السن وأصحاب المعاشات بهدف توفير حياة كريمه لهم ولذويهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد الفترة الأخير علي خلفية الإصلاحات الاقتصادية.

وتقوم الدولة بصرف معاش استثنائي لعدد من المستحقين وفق الشروط التي يحددها القانون بهدف تقديم الدعم والمساندة للمستحقين وتوفير حياة كريمه لهم.

كما أتاحت الدولة المصرية التقديم علي صرف معاش استثنائي في حالات عدة منها الحالات المرضية ونوع المرض وحاجه المريض لعلاج طويل.

إجراءات صرف المعاش الاستثنائي

ويتم تقديم طلب صرف المعاش الاستثنائي عن طريق استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي ويتم اعتماده وختمه من مكتب التأمينات الخاص بك أو من جهة العمل السابقة له وتسليمه فى إدارة المعاشات الاستثنائية

وبعدها يتم تحويل صاحب الطلب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.

ويتم بحث اجتماعي لصاحب الطلب لمعرفة استحقاقه للمعاش أم لا وهل لديه مصادر أخري للدخل وتلك الحالة إذا كان يريد الحصول علي المعاشات لسبب اجتماعي.

حالات منع الحصول على معاش استثنائي

ويتم تقديم المعاشات للمواطنين شهريا ويبلغ عدد المستحقين تقريبا 10.7 مليون مواطن وينقطع صرف المعاش إذا توفي المستحق أو زواج الأرملة أو زواج البتن أو الأخت بجانب بلوغ الأخ والإبن سن الحادية والعشرين وإتمام سن السادسة والعشرين لحاملي درجة الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين لحملة المؤهلات الأقل