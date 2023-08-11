في الليل يا هانم .. قطع المياه عن أكثر من 10 مناطق في محافظة الجيزة

انت الأن تتابع خبر في الليل يا هانم .. قطع المياه عن أكثر من 10 مناطق في محافظة الجيزه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق محافظة الجيزة مساء اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري قطع المياه ، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي في الفترة الحالية.

قطع المياه:

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة بيان هام خلال الساعات الماضية والتي نشرت نسخه من الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن كافة المعلومات حول عملية قطع المياه، والمدة الزمنية، التي سيحدث فيها ذلك

موعد قطع المياه في الجيزة:

وأضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة أنه عن سوف يتم قطع المياه لدمة 6 ساعات بداية من الساعة الثانية عش منتصف الليل حتي الساعة السادسة صباح غداً السبت الموافق 12 أغسطس

سبب قطع المياه في الجيزة:

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الجيزة أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ضمن أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم الكائن أسفل كوبري ناهيا بشارع السودان بحي العجوزة

أماكن قطع المياه:

وكشفت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الجيزة التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي كل من شارع السودان ابتداءً من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية وشارع جامعة الدول العربية ابتداءً من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته وشارع سوريا ومتفرعاته وخلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته وشارع العراق وشارع حماد وشارع الكوثر وشارع الفرات و شارع الرياض و شارع عدن وشارع دمشق

تنوية هام :

وطالبت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الجيزة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.