انت الأن تتابع خبر لمدة غير معلومة .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت عدد من الأماكن في محافظة القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية عملية قطع المياه ، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي في الفترة الحالية.

قطع المياه:

من جانبها كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القاهرة عن كافة التفاصيل بشأن قطع المياه، والمدة الزمنية، التي حدث فيها ذلك، وذلك عبر بيان رسمي لها نشرت نسخه من الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في القاهرة :

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القاهرة أنه عن قطع المياه لفترة غير معلوم خلال الساعات المتأخرة من مساء أمس الخميس حتي الانتهاء مما يتم القيام به

سبب قطع المياه في القاهرة :

وأشارت بيان شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القاهرة أن سبب قطع المياه يتمثل في كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200 مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوي

أماكن قطع المياه:

وكشف بيان شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة القاهرة التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي كل من مساكن شيراتون – الملتقى العربي – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر

تنوية هام :

وناشدت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة القاهرة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.