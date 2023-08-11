انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. قطع الكهرباء عن أكثر من 7 مناطق في محافظة القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مجلس الوزراء عن قطع الكهرباء اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري عن بعض المناطق في محافظة القاهرة بسبب برنامج تخفيف الأحمال المتبع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية.

قطع الكهرباء:

وبدأ مجلس الوزراء ممثلاً في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تخفيف الأحمال بعد القرار الذي عقد بعد اجتماع الحكومة في الأيام الماضية والخاص بعملية قطع الكهرباء والذي تم اتخاذه بعد زيادة استهلاك الكهرباء بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بداية من يوم 17 يونيو الماضي .

جدول مواعيد قطع الكهرباء القاهرة:

وأوضح جدول قطع الكهرباء عن محافظة القاهرة عن الأماكن والمواعيد التي سوف يتم قطع التيار فيه وهي كما يلي:

1- يشمل جدول قطع الكهرباء في محافظة القاهرة مناطق أبو شارع الطيران و المنطقة العاشرة والحي العاشر و زهراء مدينه نصر بداية من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الواحدة مساء

2- يشمل جدول قطع الكهرباء في محافظة القاهرة مناطق مناطق شارع السبكي و شارع الطيران وشارع الحجاز وشارع النزهة وشارع أبو جعفر النحاس وبعض المناطق الأخري الواقع في نظام مصر الجديدة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية مساء

3- يشمل جدول قطع الكهرباء في محافظة القاهرة مناطق إسكان النقابات و المنطقة السادسة ومساكن صقر قريش وإسكان شرارة، مساكن الشروق، الدويقة وشارع عمار ابن ياسر ومَسَاكِن هَيْئَةِ اَلطَّيَرَانِ اَلْمَدَنِيِّ وشَارِعُ سَعْدْ عَبْدَالْوَارِثْ وشَارِعُ أَحْمَدْ مُصْطَفَى وشَارِعُ إِبْرَاهِيمْ اَلْفِقِي وشارع مصطفي مختار بداية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة مساء

4- يشمل جدول قطع الكهرباء في محافظة القاهرة مناطق طريق صلاح سالم، عمارات العبور وزهراء مدينه نصر، امتداد رمسيس، مساكن صقر قريش، المنطقة الثامنة، مساكن الزهراء بداية من الساعة السابعة مساءً حتى الثامنة مساءً.

5- يشمل جدول قطع الكهرباء في محافظة القاهرة مناطق شارع محسن مأمون، إسكان رابعة الاستثماري، المنطقة السادسة، السراج مول، الحي العاشر، إسكان الشباب المهندسين، مساكن التوفيق وشارع غرناطة، روكسي، شارع الحجاز، شارع المعهد الاشتراكي بداية من الساعة الثامنة مساءً حتى التاسعة مساءً