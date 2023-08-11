انت الأن تتابع خبر خلال الأسبوع القادم.. قرار حاسم قبل صلاة الجمعة لأصحاب المعاشات بصرف هذه الأموال لهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مفاجأة غير متوقعة خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري، بشأن صرف المعاشات دفقة يوليو الماضي.

المعاشات :

وأوضح الزناتي في تصريحات له أن هناك زيادة في قيمة المعاشات التي تصرف لأصحاب المعاشات من أعضاء نقابة المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية حيث أن القيمة الإجمالية وصلت إلى 4 ملايين و600 ألف جنيه هذا لم يكن موجوداً من قبل، مشيراً أن إجمالي ما يتم صرف لأصحاب المعاشات في الدفعة الواحدة الممنوحة كل ثلاثة أشهر تقدر بحوالي 100 ألف جنيه مصري.

موعد صرف دفعة معاشات يوليو للمعلمين :

وأكد نقيب المعلمين أنه من المتوقع أن يتم صرف دفعة شهر يوليو لأصحاب المعاشات بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق منتصف شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد صرف مكافأة امتحانات الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم لصالح النقابة، مضيفاً إلي أن النقابة تقوم في الفترة الحالية بتدبير الأمور المالية للصرف، حيث أن نقص فيها بسبب الزيادة المستمرة في أعداد المحالين على المعاش كل عام من المعلمين والذي يتطلب إجراء إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة،

الاستعلام عن معاش نقابه المعلمين دفعه يوليو 2023:

1- تتمثل الخطوة الأولي في دخول صاحب المعاش على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية عن طريق الضغط هنا.

2- أما في الخطو الثانية فيقوم صاحب المعاش بالنقر علي أيقونة تخمل اسم اختيار خدمة الاستعلام عن المعاشات.

3- تعتبر الخطة الثالثة من الخطوة المهمة والتي تحتاج إلي الدقة في الاستعلام عن معاش نقابه المعلمين دفعه يوليو 2023 حيث يقوم صاحب المعاش بإدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

4- في الخطوة الأخيرة يقوم صاحب المعاش الضغط على أيقونة استعلام وسوف تظهر اذا كان المواطن مستحق أو لا.