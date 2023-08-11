وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد جديدة فى 5 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أغسطس 2023 11:29 صباحاً - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة 11 / 8 / 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (60) مسجدًا، منها (50) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(10) مساجد صيانة وتطويرًا.

مديرية أوقاف القليوبية

1. علي الشامي - سندنهور

مديرية أوقاف البحيرة

2. الحمد – دير أمس – أبو حمص

3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور

4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى

مديرية أوقاف المنيا

5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس

6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط

مديرية أوقاف الشرقية

7. السعودي – أنشاص الرمل

مديرية أوقاف سوهاج

8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر

مديرية أوقاف أسوان

9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية