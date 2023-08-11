إقامة صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة بعد التجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أغسطس 2023 12:27 مساءً - تقام اليوم شعائر صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفسية رضى الله عنها، لأول مرة عقب الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد والصيانة، بمشاركة وزارة الأوقاف والأثار وتفيذ شركة المقالون العرب، وافتتاحه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزارء، وووزير الأوقاف وسلطان البهرة.

وبغلت عملية تطوير وصيانة مسجد السيدة نفيسة بحسب برتوكول المسند لشركة المقالون العرب كان على ثلاث مراحل بتكلفة 52 مليون جينه.

وما جرى إنجازة حتى الآن من أعمال الصيانة والتجديد الضريح المسجد القديم والمداخل مسارات الزيارة الملاحق مكاتب والغرف بالمسجد الأسطح القبنين مأذتين دورات المياه.

وخصصت وزا ة الاوقاف خطبة الجمعه بعنوان "اسم الله المتعال" كخطبة موحدة وطالبت الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة والوقت المحدد.

وقد كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور على الله الجمال الأمام وخطيب بخطبة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفسية والقارىء الدكتور أحمد نعينع.