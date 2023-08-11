اتحاد الكرة يُخاطب الأندية لإرسال مرشحيها لرابطة المحترفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أغسطس 2023 01:25 مساءً - خاطب اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز الـ18، من أجل ارسال مرشحيها لتشكيل المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الكروى الجديد 2023 - 2024.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد 2023-2024 على أن يتم غلق باب الترشح الأحد المقبل 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات.

وتقرر إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري بمقر اتحاد الكرة.

على صعيد متصل، أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أنه ستتم إعادة تشكيل الرابطة من جديد قبل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الأندية داخل الرابطة كلهم شخصيات محترمة، وبذلوا مجهودات كبيرة لزيادة المداخيل المالية وتسويق اسم الدوري وبيع حقوق رعايته لأحد الشركات مؤخرا.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية: "أحمد دياب بذل جهودا كبيرا مع شريف صالح وخالد رفعت لتسويق اسم مسابقة الدوري المصري، والأندية ستكون حريصة على استمرار ممثليها في الرابطة، وهؤلاء الاشخاص لديهم رؤية محترمة وعليهم استكمال عملهم الذين بدءوا فيه".

وأضاف: "الأسبوع المقبل سيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الأندية لاختيار ممثليها في الرابطة، وبعدها يتم عقد اجتماع وإعلان تشكيل الرابطة استعدادًا لقرعة الدوري في الموسم الجديد، ومن الواضح هو استمرار معظم العناصر الحالية في تشكيل الرابطة برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب وخالد رفعت وشريف صالح وخالد شكري، وكذلك أنا واللواء صفي مرشحين من اتحاد الكرة، وعامر حسين مشرف على المسابقات".