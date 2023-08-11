انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. إصابة 13 شخص في حادث انقلاب على طريق العلمين وادي النطرون الدولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 13 شخص بإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكرباص اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري على طريق العلمين وادي النطرون الدولي في نطاق مدينة العلمين

حادث طريق العلمين وادي النطرون الدولي:

وجاءت إشارة إلي غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث طريق العلمين وادي النطرون الدولي وحيث دفعت الحماية المدنية بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وتوجهت على الفوز القيادات الأمنية في مدينة العلمين مكان وقوع الحادث للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث طريق العلمين وادي النطرون الدولي:

وتشير شهادات المصابين إلي حدوث اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائق مما أدي إلي انحراف السيارة وانقلابها.

أسماء المصابين في حادث طريق العلمين وادي النطرون الدولي:

وكشف التقرير الطبي هم أسماء المصابين وهم :

1- إصابة ضحي هاني عبدالعاطي ” 9 سنوات” من القاهرة

2- إصابة مروة عمروسي عبدالرحمن ” 4 سنوات ” من القاهرة

3- إصابة استبرق محمود ثابت ” 13 سنة ” من القاهرة

4-إصابة محمود ثابت محمود ” 57 سنة ” من القاهرة

5- إصابة عبدالرحمن هاني عبدالعاطي” 16 سنة ” من القاهرة.

6- إصابة مريم عصام الخولي ” 16 سنة ” من القاهرة،

7- إصابة حمزه عصام الخولي” 5 سنوات ” من القاهرة

8- إصابة رقيه هاني عبدالعاطي ” 20 سنة ” من القاهرة

9- إصابة عمر خالد الحصري ” 19 سنة” من البحيرة

10- إصابة أشرف طاهر منصور ” 57 سنة ” من الإسكندرية

11- إصابة صلاح محمود ثابت ” 28 سنة ” من القاهرة

12- إصابة أويس صلاح محمود ” 5 شهور ” من القاهرة

13- إصابة وهند محسن رفعت ” 25 سنة ” من القاهرة