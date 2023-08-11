انت الأن تتابع خبر الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك .. الحكومة تكشف عن مفاجأة قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما نشر على العديد من صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية حول الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك خلال هذه الأيام..

القمح الفاسد:

وكان ظاهرة وجود القمح الفاسد والغير صالح للاستهلاك الآدمي هو أحد ما يميز الأنظمة السابقة التي توالت على حكم مصر، حيث أنه يتسبب في إصابة المواطنين بالأمراض الكثيرة.

الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك:

وأوضحت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مع بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جميع ما جري تداوله وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة الحالية ليس له أي ساس من الصحة وأن جميع ما جري تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات الهدف منها إثارة البلبلة في نفوس المواطنين.

وأكدت الوزارة في بيانها أن عملية استيراد القمح والإفراج عنها في الفترة الحالية هي آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، مشيرة ‘إلي أنها تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء

وأضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنها تقوم بسحب عينات من شحنات القمح الواصلة إلي الموانئ المصرية وتحليها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مؤكدة أنه في حالة وحود أي كميات من القمح الفاسد يتم رفض الشحنة بالكامل.

طلب عاجل:

وطالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء من جميع مواطني جمهورية مصر العربية بعدم الانسياق وراء هذه الإشاعات والأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة في ظل انتشار الكثير من الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة نهائيا