انت الأن تتابع خبر أكثر من 450 جنيه زيادة .. قرار عاجل من الحكومة لأصحاب المعاشات بعد صلاة الجمعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنه بإمكان أصحاب المعاشات الذين لم يقوموا بصرف معاشات شهر أغسطس الجاري، حتي الآن التوجه إلي منافذ الصرف الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة الموافق من الشهر الجديدة للحصول عليها.

معاشات أغسطس 2023:

وبدأت هيئة التأمينات في صرف معاشات شهر أغسطس 2023، بداية من اليوم الأول من الشهر الحالي، أسوة بالأشهر السابقة وذلك لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد في كافة المحافظات، مشيرة إلي أن مستحقات هذا الشهر تتضمن الزيادة السنوية المقدرة بنسبة 15%.

وأشارت التأمينات، أن زيادة المعاشات بلغ الحد الأدنى لها ما يساوي 175 جنيه مصري، أما الحد الأقصى يبلغ 1635 جنيه مصري، وهي تصرف لجميع القائمين بالصرف ومستفيدين ودون أي استثناء، وذلك وفقاً لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأوضحت الهيئة أنه تم تقديم موعد صرف هذه الزيادة التي تبلغ القيمة الإجمالية لها ما يساوي 14 مليار جنيه مصري، إلي شهر أبريل الماضي، وذلك لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة في الفترة الحالية بمختلف دول العالم جراء حرب روسيا على أوكرانيا والتي تسببت في موجه ارتفاع غير عادية في أسعار السلع والخدمات في مصر.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023:

في هذا السياق لم يخرج أي قرار رسمي عن هيئة التأمينات حتى الآن بشأن الموعد الرسمي لصرف معاشات سبتمبر 2023، ولكنه من المتوقع أن يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر الميلادي القادم اسوة بالأشهر السابقة، حيث أنه لا يوجد أي داعي إلي تقديم موعد الصرف سواء كان لمناسبة وطينة أو دينية أو لإجازة رسمية في البلاد.