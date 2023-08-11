انت الأن تتابع خبر جدول قطع الكهرباء في مصر.. هتقطع في مناطق كثيرة بالقاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مجلس الوزراء عن جدول قطع الكهرباء في مصر، وذلك بغرض تخفيف الأحمال بعد القرار الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة في الأيام الماضية، وتم العمل على الكشف عن قطع الكهرباء بسبب الاستهلاك الزيادة وارتفاع درجات الحرارة في كل مكان.

جدول قطع الكهرباء في مصر

وسوف نكشف عن جدول قطع الكهرباء في مصر بالعديد من الأماكن بالقاهرة، ويريد الجميع أن يعرفها في العديد من الأوقات المختلفة، وهي التي تأتي كما يلي:

وقطع الكهرباء في محافظة القاهرة مناطق إسكان النقابات و المنطقة السادسة ومساكن صقر قريش وإسكان شرارة، مساكن الشروق، الدويقة وشارع عمار ابن ياسر ومَسَاكِن هَيْئَةِ اَلطَّيَرَانِ اَلْمَدَنِيِّ وشَارِعُ سَعْدْ عَبْدَالْوَارِثْ وشَارِعُ أَحْمَدْ مُصْطَفَى وشَارِعُ إِبْرَاهِيمْ اَلْفِقِي وشارع مصطفي مختار بداية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة مساء

ويشمل قطع الكهرباء عن محافظة القاهرة مناطق طريق صلاح سالم، عمارات العبور وزهراء مدينه نصر، امتداد رمسيس، مساكن صقر قريش، المنطقة الثامنة، مساكن الزهراء بداية من الساعة السابعة مساءً حتى الثامنة مساءً.

وأيضاً قطع الكهرباء في محافظة القاهرة مناطق شارع محسن مأمون، إسكان رابعة الاستثماري، المنطقة السادسة، السراج مول، الحي العاشر، إسكان الشباب المهندسين، مساكن التوفيق وشارع غرناطة، روكسي، شارع الحجاز، شارع المعهد الاشتراكي بداية من الساعة الثامنة مساءً حتى التاسعة مساءً.

أقصى مدة لقطع الكهرباء

وأكدت شركة الكهرباء أنه يتم توفير العديد من الخدمات الإلكترونية ليتم تيسير أمر قطع الكهرباء على كل المواطنين، وأن أبرز خدماتها هو وجود رابط إلكتروني عن طريقه سوف يعرف الجميع الموعد والمناطق التي يكون فيها القطع، وسوف يتم الحصوب على الرابط الذي تم الكشف عنه عن طريق شركة الكهرباء ولن تزيد مدة القطع عن 3 مرات في اليوم وبين كل قطع وآخر 8 ساعات.