أغلى صفقات فى تاريخ مانشستر يونايتد قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أغسطس 2023 03:30 مساءً - خلال ساعات قليلة تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 - 2024، بلقاء يجمع مانشستر سيتي، حامل اللقب مع مضيفه فريق بيرنلي، والذى سيقام على ملعب الأخير "تيرف مور".

ونجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فى تدعيم خط هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الهداف الدنماركي الشاب راسموس هويلوند، قادما من نادي أتالانتا الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن صفقة هويلوند صاحب الـ 20 عاما، كلفت خزينة مانشستر يونايتد مبلغ 75 مليون يورو.

وأصبح المهاجم الدنماركي، سابع أغلى صفقة فى تاريخ اليونايتد، بالتساوي مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بقيمة 75 مليون يورو، بينما يتصدر الفرنسي بول بوجبا بقيمة 105 ملايين يورو.

ونرصد فى التقرير التالي، أغلى صفقات مانشستر يونايتد عبر تاريخه:

بول بوجبا 105 ملايين يورو

أنتوني 95 مليون يورو

هاري ماجواير 87 مليون يورو

جادون سانشو 85 مليون يورو

روميلو لوكاكو 84.7 مليون يورو

أنخيل دي ماريا 75 مليون يورو

راسموس هويلوند 75 مليون يورو

كاسيميرو 70.65 مليون يورو

برونو فرنانديز 65 مليون يورو

ماسون ماونت 64.20 مليون يورو