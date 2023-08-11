الأهلى يكشف حقيقة توقيع محمد شريف للخليج السعودى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أغسطس 2023 04:28 مساءً - أكد مصدر بالنادى الأهلى، عن أن محمد شريف لم يوقع لنادى الخليج السعودى، مشددا على أن النادى الأحمر لم يتلقى عروضا رسمية للتعاقد مع المهاجم سوى من نادى فاتح جمرك التركي وهو العرض الذى قوبل بالرفض نظراً للحاجة لجهود اللاعب.

وقال مصدر فى الأهلى فى تصريحاته: "محمد شريف عقده مستمر مع الأهلى حتى نهاية 2024 واللاعب يقضى إجازة نهاية الموسم حالياً ولم نتلقى أى عرض رسمى للتعاقد معه من أى نادى".

ويضيف المصدر: "محمد شريف لم يوقع للخليج السعودى، هذه الاخبار مجرد اجتهادات إعلامية ولا نتعامل سوى مع العروض الرسمية، والمهاجم وصله عرض رسمى واحد من نادى فاتح جمرك التركى وتم رفضه".

يترقب خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب نهاية الموسم الماضي، من أجل التفاوض مع محمد شريف مهاجم الأهلي، بشأن تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في ظل وجود رغبة مشتركة من النادي واللاعب في تمديد عقد اللاعب لمدة ثلاث مواسم جديدة بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد فاتحوا محمد شريف في تجديد عقده خلال الفترة الماضية، ورحب اللاعب بالأمر، إلا أنه كان يرغب في الموافقة على خروجه للإعارة لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي، وتخوفه من ملازمة الدكة في الموسم المقبل.

وأسندت لجنة التخطيط بالأهلي ملف تجديد عقود اللاعبين وأهمهم في الوقت الحالي هو محمد شريف إلى خالد بيبو بعد توليه مهمة مدير الكرة بشكل رسمي، لاسيما مع أحقية اللاعب في التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، ووجود اهتمام من أندية محلية وخارجية بالتعاقد مع اللاعب في الفترة القادمة.