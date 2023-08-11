استفتاءً لاختيار أفضل ظهير أيسر.. ومنافسة بين معلول وفتوح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أغسطس 2023 04:28 مساءً - طرحت رابطة الأندية المصرية المحترفة، استفتاءً على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لاختيار أفضل ظهير أيسر فى الدورى المصرى المنصرم موسم 2022 - 2023. تضمن الاستفتاء منافسة بين 4 لاعبين هم على معلول وأحمد فتوح ومحمد شكرى وجوزيف نجويم. وجاء الاستفتاء كالتالى: من هو أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري موسم 2022/2023؟

رباعي قوي يتنافس على الدخول في فريق الموسم

علي معلول أحمد فتوح محمد شكري جوزيف نجويم

من هو الأفضل بينهم؟

استفتاء الرابطة

من ناحية أخرى، خاطب اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز الـ18، من أجل ارسال مرشحيها لتشكيل المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الكروى الجديد 2023 - 2024.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد 2023-2024 على أن يتم غلق باب الترشح الأحد المقبل 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات.

وتقرر إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري بمقر اتحاد الكرة.