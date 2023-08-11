ترتيب أغلى أندية الدوري المصري قبل الموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أغسطس 2023 05:30 مساءً - تصدر النادي الأهلي قائمة أغلى أندية الدوري المصري قبل الموسم الجديد 2023-2024، وذلك بقيمة تسويقية بلغت 33 مليون و200 ألف يورو، بينما حل فريق بيراميدز في المركز الثاني والزمالك في المركز الثالث.
فيما يعتبر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، هو أغلى لاعبي الدوري المصري بقيمة تسويقية بلغت 5 ملايين يورو.
وجاء ترتيب أندية الدوري كالتالي:
1ـ الأهلي: 33 مليون و200 ألف يورو
2ـ بيراميدز: 21 مليون و330 ألف يورو
3ـ الزمالك: 19 مليون و950 ألف يورو
4ـ فيوتشر: 11 مليون و150 ألف يورو
5ـ سيراميكا: 8 مليون و850 ألف يورو
6ـ البنك الأهلي: 7 مليون و300 ألف يورو
7ـ فاركو: 6 مليون و530 ألف يورو
8ـ سموحة: 5 مليون و900 ألف يورو
طلائع الجيش: 5 مليون و530 ألف يورو
المقاولون العرب: 5 مليون و450 ألف يورو
إنبي: 5 مليون و280 ألف يورو
الاتحاد السكندري: 4 مليون و580 ألف يورو
الإسماعيلي: 3 مليون و780 ألف يورو
زد: 2 مليون و950 ألف يورو
الداخلية: مليون و780 ألف يورو
الجونة: 925 ألف يورو
بلدية المحلة: 650 ألف يورو