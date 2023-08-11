ترتيب أغلى أندية الدوري المصري قبل الموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أغسطس 2023 05:30 مساءً - تصدر النادي الأهلي قائمة أغلى أندية الدوري المصري قبل الموسم الجديد 2023-2024، وذلك بقيمة تسويقية بلغت 33 مليون و200 ألف يورو، بينما حل فريق بيراميدز في المركز الثاني والزمالك في المركز الثالث.

محمد يوسف

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