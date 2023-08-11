الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أغسطس 2023 08:26 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع