انت الأن تتابع خبر أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي 2023-2024.. «قائمة بالأرخص» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من الطلاب والطالبات في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، يبحثون عن أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي 2023-2024 مع اقتراب العام الدراسي الجديد، التي تتيح للطلاب الشرح والتدريب على أسئلة الامتحانات، من خلال موقع دوت الخليج سنسلط الضوء على كل جديد.

أسعار الكتب الخارجية للصف الخامسة الابتدائي

الكثير من أولياء الأمور في كافة محافظات مصر، يبحثون عبر محركات جوجل عن أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي، من أجل شرائها قبل بداية العام الدراسي الجديد، إلا أن فاجئ الكثير عن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي، بسبب أنها تساعد أبنائهم الطلاب على الإلمام بالمنهج قبل الامتحانات بفترة كافية.

عزيزي القارئ، إليكم قائمة أسعار الكتب الخارجية للصف الخامسة الابتدائي الأرخص في المكتبات، التي ازدادت عملية البحث عليها من قبل الآلاف من المواطنين في جميع المحافظات:

وجاءت أسعار كتب سلاح التلميذ للصف الخامس الابتدائي 2023-2024، على النحو التالي:

اللغة العربية: 140 جنيهًا.

الرياضيات: 130 جنيهًا.

الدراسات الاجتماعية: 120 جنيهًا.

العلوم: 105 جنيهًا.

التربية الدينية الإسلامية: 80جنيهًا.

المهارات المهنية: 80 جنيهًا.

تكنولوجيا المعلومات: 80 جنيهًا.

وجاءت أسعار كتب الأضواء للصف الخامس الابتدائي 2023-2024، على النحو التالي:

اللغة العربية: 140 جنيها.

التربية الدينية الإسلامية: 75 جنيها.

اللغة الإنجليزية: 150 جنيها.

الرياضيات: 130 جنيها.

الدراسات الاجتماعية: 130 جنيها.

العلوم: 130 جنيها.

وجاءت أسعار كتب المعاصر للصف الخامس الابتدائي 2023-2024، على النحو التالي:

– اللغة الإنجليزية connect، طبقاً لأحدث تعديلات كتاب الوزارة 2024 بسعر 150 جنيه.

– كتاب المعاصر في اللغة الإنجليزية connect plus، طبقاً لأحدث تعديلات كتاب الوزارة 2024 بسعر 160 جنيه.

– كتاب المعاصر في العلوم Science، بسعر 255ج، مكون من 4 أجزاء: الكتاب الأساسي وكراسة التدريبات، وكراسة الإجابات، وكتيب خاص بالسادة أولياء الأمور لمساعدتهم في المذاكرة لأبنائهم، وهدية كتاب المعاصر بوستر ملون لتلخيص بعض موضوعات المنهج بطريقة مبسطة.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، على أن يبدأ يوم 30 سبتمبر المقبل في جميع المراحل التعليمية المختلفة سواء كانت الحكومية منها والخاصة واللغات والرسمية.

وأفاد بيان الوزارة بأن الدراسة تستمر حتى يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، لافتة إلى أنّ عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا.