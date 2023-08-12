انت الأن تتابع خبر الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة للمواطنين بشأن درجات الحرارة .. وتحذير خطير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، بعد انخفاض درجة الحرارة أمسِ الجمعة، حيث طمأنة المواطنين حول استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.وأكدت هيئة الأرصاد الجوية علي استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء، علي أن يكون هناك زيادة في نشاط حركة الرياح والكتل الهوائية مما يسبب الشعور بالجو اللطيف وتزامنا مع انخفاض نسب الرطوبة في كافة أنحاء الجمهورية.

توقعات الأرصاد الجوية لـ درجات الحرارة

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل تدريجي حتي يوم الثلاثاء المقبل علي أن تعود للزيادة من بعد يوم الثلاثاء موجه تحذيرها للمواطنين بضرورة الإلتزام بقواعد الإبتعاد عن الشمس في أوقات الذروة

أم عن توقعات الأرصاد الجوية لليوم السبت فإنه يسود طقس حار رطب نهارا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون الطقس شديدة الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد فيما ستعتدل درجة الحرارة ليلا علي شمال البلاد شمال الصعيد ومائل للحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد

ويشهد اليوم السبت وفق تقرير الأرصاد الجوية نشاط للرياح علي القاهرة الكبري والوجه البحري بجانب السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما توقع هيئة الأرصاد الجوية حدوث إضطربات في الملاحة البحرية علي خليج السويس بسبب سرعة الرياح التي ستتراوح بين 50- 60 مع ارتفاع الموج 2.5 متر إلي 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتسجل القاهرة الكبري درجة حرارة عظمي 34 والصغري 25

والجه البحري 34 للعظمي و25 للصغري

السواحل الشمالية 30 للعظمي و23 للصغري