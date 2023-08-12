وزير التربية والتعليم يشهد حفل تكريم أوائل الثانوية العامة لعام 2023 بالتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 07:27 صباحاً - رضا حجازى :الوزارة حريصة على مواصلة دعم وتشجيع الموهوبين والمتفوقين

المتفوقين فى الشهادة الثانوية العامة هم فخر للوزارة ومصر بأكملها

كل طالب له الحق في التظلم..وفي حال استحقاقه لأي درجات سيحصل عليها فورًا

وضع باركود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة وورق الاجابة للتأكيد على أن الورقة تخص الطالب أثناء التظلم وضمان حقه عند اطلاعه على الإجابة

منع أي تحويلات ابتداء من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي إلا لأسباب استثنائية محددة وبموافقة لجنة من الوزارة

النجاح في الحياة ليس فقط بالحصول على درجات وشهادات بل أيضًا بامتلاك المهارات والجدارات

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى احتفالية تكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣، التي نظمتها جريدة الجمهورية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب حسين محافظ مطروح، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحري، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وفى مستهل، كلمته أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الكريم الذي تقيمه جريدة الجمهورية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، موجها لهم خالص الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود مخلصة وتعاون صادق وشراكة حقيقية مع الوزارة، من أجل تقديم كافة أوجه الدعم الشامل لرعاية أبنائنا الطلاب خاصة المتفوقين منهم، مشيدا باختيار مدينة العلمين كمكان لإقامة الحفل.

كما أعرب الوزير عن سعادته بلقاء أوائل الثانوية العامة للمرة الثانية، مشيًرًا إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالمتفوقين والنابغين والموهوبين، كما أكد أن الوزارة حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم، موضحًا أن المتفوقين فى شهادة الثانوية العامة هم فخر للوزارة ومصر بأكملها.

وأوضح الوزير أن الدرجة التى حصل عليها أوائل الثانوية العامة هذا العام، تتسم بالعدالة والشفافية، مشيرا إلى أن كل طالب له الحق في التظلم، موضحًا أنه في حالة استحقاق الطالب لأي درجات سيحصل عليها فورًا.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت فى امتحانات هذا العام على أن تكون فى أفضل صورها، لافتا إلى أن الوزارة بذلت جهودا ضخمة واتخذت العديد من الإجراءات لضمان انتظام سير الامتحانات، كما أشار إلى أنه أصدر كتابا دوريا جديدا للمرحلة الثانوية بمنع اي تحويلات ابتداء من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي إلا لأسباب استثنائية محددة، وبموافقة لجنة من الوزارة.

وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والموجهين بعد انتهاء كل امتحان، لمراجعة الامتحان ونموذج الإجابة قبل التصحيح، لافتا إلى أنه تم رفع نماذج الأسئلة والإجابة للمواد على موقع الوزارة.

وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات فى اللجان الامتحانية، لمنع عمليات الغش، حيث تم استخدام الكاميرات فى اللجان، والعصا الإلكترونية فى تفتيش الطلاب؛ وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، كما تم وضع باركود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة وورقة اجابة بابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لكل طالب؛ للتأكيد على أن الورقة تخص الطالب أثناء التظلم وضمان حقه عند إطلاعه على الإجابة.

وأكد الوزير أن النجاح في الحياة ليس فقط بالحصول على درجات وشهادات بل أيضًا بامتلاك المهارات والجدارات، لأن المنافسة أصبحت قوية.

ووجه الوزير حديثه لأوائل الثانوية العامة قائلا: "عليكم أن تفتخروا بأنفسكم وتفوقكم هذا العام"، موضحًا أن أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عندما أعلن عام ٢٠١٨ عن إطلاق استراتيجية بناء الإنسان المصري كان الهدف منها بناء متعلم صاحب شخصية متكاملة وقادر على التعبير عن أفكاره وأن ينافس غيره، وليس فقط اختزال عملية التعلم في الحصول على درجات.

كما أكد الوزير أنه في إطار استكمال منظومة تطوير المناهج، فإنه تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وبعد الانتهاء من الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية نبدأ في التطوير في المرحلة الثانوية استكمالًا لخطة التطوير لأن التطوير خطة دولة.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير خالص شكره وتقديره لجريدة الجمهورية، وللأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الرعاية الكريمة لهذا الحفل، كما توجه بخالص التهنئة إلى أبنائه وبناته الطلاب على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا لهم الانطلاق نحو الريادة بخطى حثيثة، وسعي دءوب وإخلاص وأمانة؛ ليحققوا لأنفسهم النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار كما قدم الشكر والتقدير للجندي المجهول وراء هذا التفوق، وهم أولياء الأمور، قائلا لهم : "أنتم السند الحقيقي طوال العام لأبنائكم، وكلمات الشكر لا تفي بما في نفسي لكم فأنتم وراء نجاحهم وتميزهم، فبكم يقتدون، ومنكم يتعلمون، وبأسلوبكم الراقي يتأثرون شكرًا لكم فأنتم مثال لأبناء الوطن المخلصين، الذين يزرعون ليحصد أبناءهم ثمرة أعمارهم"، معربا عن خالص أمنياته للطلاب بالمزيد من التفوق في حياتهم القادمة.

ومن حانبه، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستضافة محافظة مطروح وخاصة مدينة العلمين بتكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة ومشاركة فرحتهم على مدينة العلمين الجديدة، مرحبا بالاحتفال الذى تقيمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جريدة الجمهورية وحرصها على الرعاية والاهتمام بالطلاب جيل المستقبل، والشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية على استضافتها لهذا الحدث الكبير.

وأشاد محافظ مطروح بجهود وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى للارتقاء وتطوير منظومة التعليم، ومتابعته المستمرة على مدار العام الدراسى الماضى لكل المحافظات بما فيها مطروح وتذليل كافة العقبات من أجل خروج عام دراسى متميز، والسباق من أجل ملاحقة أحدث التقنيات وتكنولوجيا التعليم لتخريج جيل قادر على الفهم و مواكبة تطورات العصر ،كما توجه بالشكر والتقدير والاحترام لأولياء الأمور .

وأكد محافظ مطروح أن ذلك يأتى بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة البناء ومؤسس الجمهورية الجديدة ،بأهمية بناء الإنسان المصري والاهتمام بالنشء ورعايته بما يتواكب مع ما تقيمه الدولة من مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة، وعجلة تنمية لا تتوقف في كافة ربوع الوطن وفى كل المجالات من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة تليق بالإنسان المصري وبدولتنا العريقة.

ووجه التهنئة للطلاب أوائل شهادة الثانوية العامة بأقسامها الثلاث معربا عن أمنياته لهم بمستقبل مشرق، مؤكدا انه بالعلم والعمل تبنى الأمم.

وفى كلمته أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحري عن سعادته بهذه الاحتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين، مشيدا بحجم الجهود التي بذلوها من أجل التفوق والنجاح .

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تدعم المتفوقين فى شتي المجالات ولاسيما أبنائنا اوائل الثانوية العامة الذين هم بحق باقة من العقول المستنيرة.

وفي هذا الصدد أكد علي أن مصر والأمة العربية تزخران بالكثير والكثير من النماذج الناجحة للشباب المتفوق الذي يتحدى الظروف والصعاب والعقبات من أجل الوصول إلي هدفه وغايته، فالشباب هم أمل المستقبل .

وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الاكاديمية تعد بالفعل بفرعها فى مدينة العلمين الجديدة أول جامعة في مصر تنشيء كلية للذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي سبتمبر ۲۰۱۹، مشيرا إلى أنه تم انشاء الكلية بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة لمنح درجة البكالوريوس فى الذكاء الاصطناعى بالشراكة مع جامعة اتؤمنا بأسبانيا، وذلك بهدف دعم الابتكار والإبداع، والتعلم الذكى، وهو التعلم الذي يستند إلى منهجية متكاملة لتوظيف التكنولوجيا المتطورة فى إحداث تغيير إيجابي في منهجيات التعليم التقليدي، وخلق بيئة محفزة لبناء مهارات الإبداع والابتكار والمشاركة الاجتماعية وتنمية الثقافة الفكرية والتواصل الفعال بين عناصر العملية التعليمية.

كما أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار على أن الأكاديمية تحرص دائماً على تسخير إمكانياتها لخدمة الشباب العربي وقد دأبت على منح الطلاب المتميزين منح دراسية مجانية للدراسة بالأكاديمية تشجيعاً منها لهذه الشريحة من الطلاب النوابغ وذلك في إطار مسئوليتها المجتمعية والتي تعد أحد أهم الأهدافها الاستراتيجية.

وفى كلمته، أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن سعادته بالمشاركة فى تكريم أوائل الثانوية العامة، مشيدًا بجهود الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع القائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة التى تكللت بالنجاح المميز، وبما اتسمت به من عدالة ونزاهة، واستنادها إلى معايير التحول الرقمى، وأحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة، بما يليق بالجمهورية الجديدة، وبما ينتظر مصر من مستقبل واعد بعقول وأيادى أبنائها المتفوقين والمخلصين.

وتقدم الشوربجي بالتهنئة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مثمنًا جهودهم وتفوقهم وتميزهم، متمنيًا لهم مزيد من التقدم، مشيرًا إلى جهود الدولة المتواصلة لبناء الإنسان المصرى، من أجل أن تتبوء مصر مكانتها المرموقة كدولة عظيمة بين كافة الدول.

وأشار الشوربجى إلى أن فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فى مدينة العلمين تعد منارة علمية، التى أرست فلسفة جديدة لتكون نقطة تحول جذرى فى التعليم العالى بما تقدمه من خدمة تعليمية متطورة، تواكب العصر ومتطلبات التقدم، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وإعداد خريجين قادرين بالفعل على الاسهام الناجح فى مسيرة التنمية.

وفى ختام الاحتفالية، أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة للدكتور رضا حجازى، كما قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى درع الأكاديمية للوزير تقديرا لجهوده.

كما كرم الوزير الطلاب أوائل الثانوية العامة من أجل دعمهم وتحفيزهم وتشجيعهم على المزيد من التفوق والإجادة، وتنمية ما لديهم من مواهب وإبداعات إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتعميق ولائهم لوطنهم.