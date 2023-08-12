وزير الأوقاف يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة ويشيد بدور الهيئة في خدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 01:27 مساءً - هنأ معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بثقة سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية (حفظه الله ) بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لهيئة قضايا الدولة اليوم السبت 12/ 8/ 2023م، وذلك بحضور المستشار/ أحمد ثابت - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار/ محمود عرفات - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار/ هاني محمد على- رئيس المكتب الفني، والمستشار/ كرم جميل - رئيس القسم القضائي بالوزارة، والمستشار/ عبد العال جرنه رئيس التفتيش الفني، والمستشار/ خالد زين - رئيس نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة، حيث أشاد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدور هيئة قضايا الدولة في خدمة المال العام بصفة عامة وقضايا الأوقاف بصفة خاصة.

من جانبه أشاد سيادة المستشار/مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وصيانة وحسن استثمار مال الوقف.

وخلال اللقاء أهدى سيادة المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة درع هيئة قضايا الدولة لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.

كما أهدى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، نسخة من كتاب الله (عز وجل)، ونسخة من "موسوعة الثقافة الإسلامية".