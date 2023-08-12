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وزير الأوقاف يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة ويشيد بدور الهيئة في خدمة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 01:27 مساءً - هنأ معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بثقة سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية (حفظه الله ) بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لهيئة قضايا الدولة اليوم السبت 12/ 8/ 2023م، وذلك بحضور المستشار/ أحمد ثابت - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار/ محمود عرفات - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار/ هاني محمد على- رئيس المكتب الفني، والمستشار/ كرم جميل - رئيس القسم القضائي بالوزارة، والمستشار/ عبد العال جرنه رئيس التفتيش الفني، والمستشار/ خالد زين - رئيس نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة، حيث أشاد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدور هيئة قضايا الدولة في خدمة المال العام بصفة عامة وقضايا الأوقاف بصفة خاصة.

من جانبه أشاد سيادة المستشار/مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وصيانة وحسن استثمار مال الوقف.

وخلال اللقاء أهدى سيادة المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة درع هيئة قضايا الدولة لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.

كما أهدى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، نسخة من كتاب الله (عز وجل)، ونسخة من "موسوعة الثقافة الإسلامية".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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