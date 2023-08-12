وزارة العمل :ختام برنامج تدريب مجاني على مهنه ”كهرباء تركيبات” بالوحدة المتنقلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 01:27 مساءً - اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية الدورة التدريبية المجانية لدفعة جديدة من الشباب من الجنسين علي مهنة كهرباء التركيبات بوحدة التدريب المتنقلة بمنطقة 45 ،وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً،و مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهني على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات ومنشآت القطاع الخاص والاستثمارى مع العمل على تأهيلهم واصقال مهاراتهم على المهن المتاحة وفق احدث اساليب التدريب.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية في تقريره الذي تلقته الوزارة، انتهاء برنامج التدريب المهني وتخرج شباب مدربين ومؤهلين لسوق العمل من برامج تدريب الوحدة المتنقلة بمنطقة 45 وعددهم 10 متدربين، وذلك بعد انتهاء فترات التدريب التي وصلت 60 ساعة تدريبية لمدة 15 يوماً، ومنوهاً إلى أن المديرية حريصة علي توفير فرص عمل مناسبة للراغبين داخل المنشآت الصناعية بالمحافظة، أو مساعدتهم في بدء مشروع صغير بالتنسيق مع الجهات المعنية..

وأضاف وكيل المديرية أن جميع الدورات التدريبية المقدمة من وزارة العمل مجانية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وإدارة التدريب المهني بديوان المديرية، ومؤكداً انه على من يرغب في التقديم للحصول على برامج التدريب المهني المجانية التقديم لإدارة التدريب المهني بالمديرية، واستيفاء الأوراق المطلوبة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي و2 صورة شخصية وصورة المؤهل الدراسي .