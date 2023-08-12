هاري كين رسميا في بايرن ميونخ حتى 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 01:28 مساءً - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، بشكل رسمي، اليوم السبت، ضم الدولى الإنجليزي هاري كين ، قائد منتخب إنجلترا ولاعب توتنهام، إلى صفوفه للاستفادة من خدماته فى المواسم الأربعة المقبلة.

ونشر نادي بايرن ميونخ الألماني بياناً عبر موقعه الرسمي وحسابه على توتير، يعلن فيه تعاقده مع هاري كين قائد منتخب إنجلترا حتى عام 2027، وسيرتدى كين رقم 9 مع العملاق البافاري.

ويقترب الإنجليزي هاري كين الوافد الجديد إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، من تحقيق لقبه الأول تاريخيًا، بالمشاركة مع فريقه الجديد أمام لايبزيج، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات كأس السوبر الألماني.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس ألمانيا، فأن نادي بايرن ميونخ يتحرك بأقصى سرعة لتسجيل اللاعب وتأكيد مشاركته في كأس السوبر الألماني مساء اليوم أمام لايبزيج، حيث يمتلك قائد منتخب إنجلترا الذي لم يحالفه التوفيق في تحقيق الألقاب على مدار مسيرته، حظوظًا للحصول على لقبه الأول الليلة.

وأضافت الشبكة أن كافة الوثائق والعقود الخاصة بصفقة انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ انتهت فجر اليوم السبت بشكل رسمي، بعد أن اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية مع البافاري.

وأضافت الشبكة أن كافة الوثائق والعقود الخاصة بصفقة انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ انتهت فجر اليوم السبت بشكل رسمي، بعد أن اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية مع البافاري.