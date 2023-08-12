«اليوم» على «dmc» يقدم حلقة خاصة من داخل مسجد السيدة نفيسة بعد عملية تطويره

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 01:28 مساءً - تقدم الإعلامية دينا عصمت، حلقة خاصة ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي أم سي، من مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير الذي شهده الفترة الأخيرة.

وتتناول الحلقة تفاصيل عن حياة السيدة نفيسة وقدومها إلى مصر وحياتها ودفنها في مصر.

وكانت قد نشرت وزارة الأوقاف عدد من صور تطوير مسجد السيدة نفيسة بعد افتتاحه، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه جرى افتتاح مسجد السيدة نفيسة - رضي الله عنها-، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة.