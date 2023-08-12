رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير والتجديد بفصول كلية الزراعة بمدينة السادات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 02:25 مساءً - في إطار جولاته الخارجية للمتابعة والوقوف على سير وانتظام العمل في جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ قام فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بجولة تفقدية رسمية تعد الأولى لكليات جامعة الأزهر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية؛ للاطمئنان على سير انتظام العمل بها، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛

حيث تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير والتجديد التي تجري في الفصول الملحقة لكلية الزراعة بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بمتابعة أعمال التطوير والتجديد داخل القاعات الدراسية، وتفقد المعامل الدراسية ومسجد الكلية.

وأشاد رئيس الجامعة بأعمال التطوير والتجديد وطالب الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من اعمالها قبيل بدء العام الدراسي الجديد "2023- 2024م".

كما قام رئيس الجامعة بتفقد إدارة شئون الطلاب داخل الكلية، وتحدث مع ابنائه الطلاب الذين تقدموا لسحب ملفات التخرج، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف كل في موقعه، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث ، والأستاذ اسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، ولفيف من رؤساء الاقسام،واعضاء هيئة التدريس بالكلية .