تفاصيل عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 02:26 مساءً - كشف الإعلامي محمد شبانة أن نادي بيراميدز حسم صفقة التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد فسخ تعاقده مع الجزيرة الإماراتي.

أشرف بن شرقي وبيراميدز

وأوضح شبانة في تصريحات تلفزيونية، أن أشرف بن شرقي تواجد في مقر بيراميدز الأربعاء لتصوير برومو تقديمه، و أشرف بن شرقي سيحصل على 6 ملايين دولار (أي ما يعادل 185 مليون جنيه مصري) من بيراميدز خلال 3 مواسم، و50 % مقدم تعاقد أول موسم".

جدير بالذكر أن أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك، الصيف الماضي، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد، لينضم لنادي الجزيرة الإماراتي.

وكان الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي والزمالك السابق، نشر من رسالة مثيرة، قبل أيام من حسم مصير وجهته المُقبلة، بعد فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع فريقه الإماراتي.

النجم المغربي أشرف بن شرقي

وكتب بن شرقي، عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك": "لن يتعافى المرء بالمال ولا الجاه ولا الناس.. سيتعافى فقط إذا اتصلت روحه بخالقها".

وارتبط اسم أشرف بن شرقي، من جديد بالدوري المصري، عن طريق اقترابه من الانتقال إلى بيراميدز، وفقًا لعديد من التقارير الصحفية، وكذلك وجود رغبة لدى الزمالك لضمه، حيث أن اللاعب أصبح حرًا وغير مرتبطًا بنادٍ.

أرقام أشرف بن شرقي مع الزمالك

كان أشرف بن شرقي شارك مع نادي الزمالك في 107 لقاءات، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما من الهلال السعودي سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى، وحقق بن شرقي مع نادي الزمالك لقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة.

صفقات قوية لنادي بيراميدز في الصيف

ومؤخراً تعاقد نادي بيراميدز مع صفقات عديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد، حيث أن الفريق يأمل في حصد البطولات بعد موسم كان الحدث الأبرز خلاله التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا بعد حصده وصافة الدوري الممتاز، ومن أبرز الصفقات التي تعاقد معها بيراميدز هذا الصيف، يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر، بالإضافة إلى نجم فيوتشر، مهند لاشين.