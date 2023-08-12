مؤسسة "حياة كريمة" تطلق مبادرة "سُقيا" لتوزيع 2 مليون زجاجة مياه على العمال بكافة المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 03:30 مساءً - أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة جديدة وهي مبادرة (سقيا)، والتي تستهدف توزيع 2مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام في جميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك بمشاركة متطوعي حياة كريمة والمنتشرين في كافة المحافظات لتوزيع زجاجات المياه على العمال ، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة الفترة الحالية في كافة المحافظات، دعمًا للعمالة المصرية في كل القطاعات لتشمل العاملين في مشروعات تطوير محطات القطارات وعمال مصانع الطوب وعمال النظافة وعمال الورش الصناعية وتجمعات المواطنين.

يأتي ذلك دعما من مؤسسة حياة كريمة لعمال مصر والمواطنين بمحافظات الجمهورية ونظراً لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، وتحقيقا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة لمؤسسة "حياة كريمة المستمرة خلال الأيام القادمة، والتي حظيت بإشادة واسعة من العمال والمواطنين،.