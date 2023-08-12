وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض الحرف التراثية بالتعاون مع سفارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 05:25 مساءً - افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ظهر اليوم، معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، والذى تنظمه محافظة الجيزة وسفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمني بالتعاون مع منصة "أيادي مصر" بأحد فنادق حي الدقى خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس.

شارك في الافتتاح السفير الدكتور محمد علي مارم سفير دولة اليمن بالقاهرة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ومحمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة.

كما شارك في الافتتاح أيضاً ممثلين عن سفارات الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب والسودان وعارضين من محافظات الفيوم والشرقية وأسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة. وتضمن الافتتاح فقرات فنية واستعراضية وغنائية لبعض الفرق الاستعراضية من الدول المشاركة في المعرض والتي لاقت إعجاب وإشادة من الحضور.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة "أيادى مصر" لما لها من دور هام في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات المصرية بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمى من خلال المشروعات والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة "أيادى مصر" الإلكترونية. وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل فى إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة "أيادى مصر" والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة. وأضاف وزير التنمية المحلية أن "منصة أيادى مصر" التي أطلقتها الوزارة في احتفالية يوم المرأة المصرية خلال عام 2021 تهدف لتمكين المرأة من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها القرى والمدن المصرية عبر منصة إلكترونية، لافتاً إلى أن الفترة الماضية حققت المبادرة العديد من الإنجازات والمكاسب فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين والمنتجين على تسويق منتجاتهم وتنظيم ورش عمل. وأوضح اللواء هشام آمنة أنه خلال الـ10 أشهر الماضية زاد عدد المنتجين والحرفيين على منصة " أيادى مصر " بأكثر من 1200 حرفي ليصل الإجمالى إلى 1450 حرفى كما زاد عدد المنتجات لأكثر من 6300 منتج متنوع. وأشار وزير التنمية المحلية إلى دعم الوزارة المستمر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وكذا توفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك". وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود السادة المحافظين في دعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية باعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن عام 2017 كان نقطة إنطلاق حقيقية للدولة المصرية نحو دعم ورعاية الحرف التراثية كجزء رئيسي وهام من المكون المادى للهوية الثقافية للشخصية المصرية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كل أوجه الدعم لأصحاف الحرف التراثية للحفاظ عليها وتنميتها. وأكد وزير التنمية المحلية على أنه لازال يتعين علينا جميعاً بذل كل الجهود لدعم الحرف والصناعات اليدوية والتراثية التى تتميز بها المحافظات المصرية نظراً لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل، مشيراً إلى استمرار الوزارة في توسيع المعارض الداخلية بالمحافظات لمنصة أيادى مصر وزيادة عدد المنتجات والمشاركين في المنصة من جميع المحافظات وكذا المشاركة في المعارض الخارجية بما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين. و من جانبه رحب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجميع الحاضرين موجهاً الشكر لهم للمشاركة ومؤكداً على حرص دولة اليمن الشقيقة ممثلةً فى سفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمنى والذين لا يدخرون جهداً للتعاون والمشاركة بكافة الفاعليات والمحافل التى تدعم رغبتهم الدائمة للتعبير عن محبتهم الصادقة لمصر وشعبها، إلى جانب الجهد المبذول من قبل منصة أيادى مصر لدعم التنمية والتطوير بمختلف أنحاء المحافظة. وأشاد المحافظ بالمشاركة الفعالة لجميع الحضور، حيث يشارك بالمعرض 105 عارض يتضمنوا 35 عارض من محافظة الجيزة والعارضين من دولة اليمن و وزارة الزراعة و محافظات (الوادى الجديد وأسوان و الفيوم والبحيرة والمنوفية) بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة بسفارات ( الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب وفلسطين وسوريا والسودان). ووجه راشد الدعوة لجموع المواطنين وأبناء الجاليات من المقيمين بمصر والزائرين من مختلف دول العالم لحضور فعاليات المعرض للإستمتاع بالعروض والمنتجات. وعبر الدكتور محمد مارم سفير دولة اليمن عن شكره للدور الذى تلعبه الدولة المصرية وقيادتها لحفظ أمن وإستقرار اليمن وترحيب الشعب المصرى بالمواطنين اليمنين المقيمين بمصر. وأكد الدكتور محمد مارم على رغبة الدولة اليمنية فى التوسع فى برامج الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المصرية بما يحقق التنمية للشعبين الشقيقين. وأشاد السيد محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني بجهود اللواء هشام آمنة ووزارة التنمية المحلية في دعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات المصرية ، مشيداً بمنصة " أيادي مصر" لدورها المحوري والمهم في الترويج للمنتجات والصناعات الحرفية التي تتميز بها القري والمدن في مختلف محافظات مصر . وعقب الافتتاح إصطحب وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة الحضور فى جولة تفقدية لأجنحة المعرض حيث إستعرض المشاركين المنتجات والمعروضات بكل جناح. كما التقى وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين مع العارضين والزائرين واستمعوا إلى آرائهم، وأشادوا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها. شارك في الافتتاح هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة و جانكارلو اندريه قنصل بيرو والسفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وهدير أشرف مدير ادارة التعاون الدولي ومريم سراج الدين -مدير مشروع ايادي مصر ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى.