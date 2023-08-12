الشعب الجمهوري: نظام 50% فردي و50% قوائم مغلقة هو الأنسب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 05:26 مساءً - قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن النظام الانتخابي الأفضل هو المعمول به حاليا وذلك لعدة أسباب من بينها أنه يحقق ما نص عليه الدستور خاصة فيما يتعلق بالفئات الخمس المميزة وهو المرأة والشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوى الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى أنه من الصعب تمثيل هذه الفئات مع أي نظام أخر

وأضاف أبو هميلة في تصريحات خاصة، أن هناك العديد من المشاكل في نظام القوائم النسبية منها انها يتسبب في مشاكل وصدامات بين القوى السياسي على أوائل القوائم بجانب أنه لا يمكن أن يتم تحقيق ما نص عليه الدستور بوجود نحو 25% من عدد المقاعد للمرأة وأيضا من بين سلبيته أنه يتعارض مع طبيعة وثقافة الشعب المصري.

وتابع أن عملية التصويت والفرز في النظام النسبي صعبة ومعقدة ففي حالة اعتمد نظام القوائم النسبية سيكون أمام الناخب الواحد أكثر من 6 أو 7 ورقات للتصويت ليختار من بينهم في نظام الفردي والقوائم المغلقة والقوائم النسبية، وهذا يصعب تحقيقة في ظل ارتفاع نسب الامية خاصة في القرى والأقاليم فحتى الآن يتم الاعتماد على الرموز الانتخابية بسبب الأمية لذلك لايمكن أن يطبق نظام القوائم النسبية في ظل هذه التحديات.

وأشار أن نظام 50% فردي و50% قوائم مغلقة هو الأنسب كونه يغلق الباب أمام الصراعات الداخلية في الاحزاب خاصة فيما يتعلق بمن سيكون على رأس القوائم النسبية كذلك يضمن تمثيل أكبر قدر من الأحزاب بمختلف توجهاتها السياسية كما حدث في الانتخابات السابقة وأيضا أنه يضمن تطبيق الدستور وتطبيق مبدأ الشفافية والعدالة، لافتا إلى أنه تم تقديم مقترح متكامل إلى مجلس امناء الحووار الوطني حول النظام الانتخابي.