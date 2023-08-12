وزير النقل: مصر فى طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 06:23 مساءً - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطنى.

وأوضح وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادي مصرية.