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"منتدى شباب العالم" يحتفل باليوم العالمى للشباب: تعليم المهارات يرشد لمستقبل مشرق

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 06:24 مساءً - نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم، مجموعة من الصور احتفالا باليوم العالمي للشباب، حيث علق الحساب الرسمى على الصور: "اليوم العالمى للشباب يؤكد ويحتفل بأهمية تعليم الشباب مهارات مهمة لإرشادهم إلى مستقبل أكثر إشراقًا، ودائما ما كان منتدى شباب عالم حول تمكين الشباب ومناصرتهم من أجل غد أفضل.. ما هى المهارة التى تعتقد أنه يجب تدريسها فى المدارس"، واختتم الحساب بهاشتاج "نرجع سويا".

شباب مصريين مشاركينمشاركات شباب مصريين
مشاركات شباب العالممشاركات شباب العالم

 

وكان منتدى شباب العالم قد شهد في يونيو الماضى جلسات وورش العمل الخاصة بمبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان لدعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي عقدت علي  مدار 5 أيام ناقشت فيها ورش العمل ثلاثة محاور رئيسية، هم الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال.

مشاركات شبابيةمشاركات شبابية

 

من احدى الفعالياتمن احدى الفعاليات

 

عقدت الجلسات  بحضور  الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية وراندة فؤاد مؤسس ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، وبحضور عدد من متطوعي التحالف الوطني و متدربين من منظمه الهجره الدولي وطلاب من مختلف الجامعات المصرية من طلبة كليات الفنون الجميلة. وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، هم الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال.

من احدى فعاليات المنتدىمن احدى فعاليات المنتدى

 

من منتدى شباب العالممن منتدى شباب العالم

 

منتدى الشبابمنتدى الشباب

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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