الرئيس السيسي يوجه بتوطين الصناعة لتوفير العملة الأجنبية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 07:24 مساءً - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وتناول الاجتماع، عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في ضوء توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني.

وقال وزير النقل، إن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأياد مصرية.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.