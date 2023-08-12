رونالدو يقود النصر للتتويج بلقب البطولة العربية بثنائية ضد الهلال (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 09:30 مساءً - توج فريق النصر السعودى بلقب النسخة الحالية من البطولة العربية، على حساب نظيره الهلال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد "مدينة الملك فهد الرياضية"، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

الهلال ضد النصر

أحرز ميشايل ديلجادو الهدف الأول لصالح فريق الهلال بالدقيقة 51 من زمن المباراة.

ثم سجل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، هدف التعادل لفريق النصر في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثانى لصالح فريق في الدقيقة 98 من زمن المباراة.

وحصل عبدالإله العمري، لاعب النصر السعودى، على البطاقة الحمراء فى الدقيقة 71 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالى: محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد، محمد كنو، روبن نيفيز، سالم الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ميشايل، مالكوم.

فيما ضم تشكيل النصر كل من: نواف العقيدي، أليكس، العمري، لاجامي، الغنام، الخيبري، بروزوفيتش، فوفانا، ساديو ماني، رونالدو، تاليسكا.

الهلال ضد النصر

ونجح كريستيانو رونالدو فى حصد أول بطولة مع النصر منذ انضمامه لصفوف الفريق، بالإضافة إلى حصوله على لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية، بعد فوزه بـ 10 لاعبين على غريمه الشباب 3ـ1، في نصف النهائي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

بينما تأهل النصر عقب تجاوزه نظيره الشرطة العراقي 1ـ0، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة سلطان الرياضية.