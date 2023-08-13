وزير التنمية المحلية يعلن انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات غداً الاثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 09:29 صباحاً - *اللواء هشام آمنة : تنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها ١٥٤ متدرب من جميع المحافظات*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى 2023/2024 ، غداً الإثنين بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، حيث سيتم افتتاح الخطة بتنفيذ دورة جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة تخطيط وهندسه العمليات Business Process Mapping التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستفيد منها ٢٥ متدرب من مديري إدارات التحول الرقمي .

وأكد اللواء هشام آمنة علي أهمية تنفيذ هذه الدورة في تعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، والارتقاء بمنظومة العمل بالمحليات، ورفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار ورؤية الدولة نحو التقدم التكنولوجي والتحول الرقمى، والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات ، مشيرا إلى أن الدورة ستتناول التعريف بعملية تخطيط الأعمال ودورها في التخطيط التنظيمي والإدارة من خلال عرض العمليات وأهدافها والتي تتمثل في تقديم معلومات متعمقة حول العمليات التي تساعد الإدارة و تدعمها في تحقيق أهداف أعمالها بشكل أكثر فعالية وإنتاجية ومرونة وتوفير الوقت والحصول على مزايا عديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية سيشهد تنفيذ دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية وذلك في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها ٤٥ متدرب من رؤساء المراكز والمدن .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدورة تهدف إلى تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلي والإرتقاء بمهارات إدارات التخطيط لتطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام برنامج " التنمية المحلية بصعيد مصر "بتصميمها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة، وإحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصادياً واجتماعياً بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة الى التعريف بالتخطيط المحلي المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة للتطبيق العملي له.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية للمحليات يتضمن أيضا تنفيذ ٣ دورات تدريبية أخرى يستفيد منها ٨٤ متدرباً وهى : تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية ، و دورة إدارة العملية التدريبية وإعداد مدير تدريب محترف بمشاركة فاعلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الخطة الجديدة لدورات سقارة لعام 2023/2024 تستهدف بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية واكسابهم للمهارات اللازمة ، ورفع قدراتهم على إدارة التغيير ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وأهم القضايا والتشريعات الجديدة التى طرأت على العمل المحلى، وتحقيق التكيف الفَعَّال وتنفيذ المشروعات والمبادرات الهامة على مستوى الجمهورية مشيراً إلى أن الخطة تعمل علي وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات في إدارة التغيير، الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكلٍ فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

وكشف " آمنة " عن انتهاء مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة من الاختبارات للمتقدمين لحوالي 701 متدرب و سيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات وتحديد أسماء المرشحين للدورات الخاصه بها خلال أسبوعين لعدد 12 دورة تدريبية تتضمنها الخطة الجديدة، مشيراً الى أن هذه الدورات تشمل إعداد المدربين TOT، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية، واساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الالكترونية، وأساسيات الحاسب الآلي والأوفيس، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وشبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني، التصميم الجغرافي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة الجديدة للمحليات تتضمن 172 دورة وورشة عمل ، منها 58 دورة مستحدثة ، ويستفيد منها ما يقرب من 6425 متدرباً، ويتم تنفيذها على مدار 11 شهر بإجمالي 40 أسبوع تدريبي ، وبإجمالى 985 يوماً تدريبياً بنسبة زيادة 7% مقارنة بالعام التدريبي السابق ، موضحاً أن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن ، كما يستهدف المركز الاستفادة من المتدربين المتميزين الحاصلين على دورة إعداد المدربين ???? ، والاستعانة بهم كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها.

وأضاف اللواء هشام آمنة ، أن الخطة الجديدة للتدريب بسقارة راعت جميع الفئات المستهدفة لتنفيذ رؤية الوزارة وأهدافها على أرض الواقع، ونتيجة ورش العمل والاجتماعات التي عقدت خلال الفترة السابقة بالمركز مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين، إضافة إلى نتيجة دراسة وتقييم للخطة السابق تنفيذها في العام التدريبي والمالي 2022/2023، مؤكدا ضرورة متابعة مدى استجابة ومشاركة المحافظات في كل دورة، وتقييم آثر العائد من التدريب في تطوير الأداء الفردي على المتدربين ،والأداء العام على جهات عملهم.