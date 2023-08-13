بالإنفرجراف ....الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ٥ إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الأسبوعى أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلقة خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من ٥ إلى ١٢ أغسطس الجارى كالتالى :

" استمرار جهود البيئة لتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالبيئة المصرية "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، تلتقى والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة ودعم منتج السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم ممارسة أنشطة السياحة البيئية المتنوعة داخل المحميات الطبيعية.

" تطبيق نظام العمل online يوم الأحد بوزارة البيئة ،تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تصدر قرار رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٣ والصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١ ولصالح العمل ومقتضياته اعتباراً من ٢٠٢٣/٨/٦ وحتي ٢٠٢٣/٩/٣٠، يخصص يوم الأحد من كل أسبوع ليكون العمل فيه (on line) بكافة القطاعات والإدارات بالوزارة والأجهزه التنفيذية التابعة لها، حيث يأتى ذلك تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٤٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٧.ويستثني من هذا القرار عدد من الإدارات نظرا لطبيعة العمل الخاصة بهم وأهمها، المحميات الطبيعية، والإدارات المعنية بالتفتيش والإلتزام البيئي بالأجهزة التنفيذية وفروعها، والإدارات المعنية بخدمة المواطنين والمستثمرين بالأجهزة التنفيذية وفروعها، واللجان المشكلة بالأجهزة التنفيذية والتى من طبيعة عملها التعامل مع الجمهور أو القيام بأعمال المتابعة والتفتيش.

الأثنين الموافق ٧ أغسطس:

"بحث سبل التعاون بين الوزارة والنقابة العامة للفلاحين فى مجال المخلفات الزراعية ووحدات البيوجاز"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تلتقى بالسيد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والنقابة بمختلف المحافظات للحفاظ على البيئة خاصة فيما يتعلق بالمخلفات الزراعية مثل قش الأرز ونشر وحدات البيوجاز ، وتشيد بـدور الفلاح المصري فى نجاح منظومة المخلفات الزراعية.

الأربعاء الموافق ٩ أغسطس:

" استمرار التعاون المصرى الأردنى فى مجال السياحة البيئية"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تتوجه، إلى مدينة العقبة الأردنية للمشاركة فى ورشة العمل الاقليمية للسياحة البيئية، برفقة وفد مصرى رفيع المستوى ، وذلك في إطار تفعيل للبرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والمملكة الأردنية في مجال حماية البيئة لعامي (٢٠٢٥/٢٠٢٣)، الذي وقع عليه كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ضمن توقيع ١٢ بروتوكول تعاون ثنائي في عدد من المجالات، في نهاية أعمال الدورة الواحدة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

الخميس الموافق ١٠ أغسطس:

"المشاركة فى ورشة العمل الإقليمية " الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية " بدولة الأردن الشقيق.

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشارك فى ورشة العمل الإقليمية المنعقدة بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان " الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" ، على رأس وفد رفيع المستوى والتى ينظمها مشروع الطيور الحوامة المهاجرة المنفذ من جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع منظمة بيردلايف انترناشنوال وبرنامج الامم المتحدة الانمائى و الممول من مرفق البيئة العالمي ، وبالتعاون أيضاً مع "مشروع دمج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي في مصر" و الممول من قبل مرفق البيئة العالمي و المنفذ من خلال وزارة البيئة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال الفترة من ٩ إلى ١١ اغسطس الجارى، نسعى لاعتماد نهج أقليمي جديد يقدم نموذجاً و منتجاً سياحياً يراعى البعد البيئى ويخدم دول المنطقة، وان السيدة العربية المصدر الرئيسي للحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم الوظائف الخضراء بالمحميات

الجمعة الموافق ١١ أغسطس:

"وزيرة البيئة تتفقد التجربة الأردنية في السياحة البيئية ، بزيارة محميتى وادي رام والعقبة البحرية بمدبنة العقبة "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقوم بزيارة محمية وادي رام الأردنية والمعلنة ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، كما قامت بزيارة محمية العقبة البحرية للوقوف على التجربة الأردنية في حماية الطبيعة والسياحة البيئية، وذلك خلال فعاليات زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية في إطار التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية، وتفعيلا للبرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣)، حيث تفقدت التجربة الأردنية في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية داخل المحمية. وتوضح ان التقارب بين الطبيعة المصرية والأردنية وتشابه الأولويات يعزز التعاون الثنائي في مجال السياحة البيئية للخروج بمنتج سياحي عربي مميز.

السبت الموافق ١٢ أغسطس:

" استعراض التجربة المصرية فى حماية الطيور الحوامة المهاجرة لتعزيز السياحة البيئية ،خلال الزيارة المصرية للأردن "

- الدكتور أسامة الجبالى مدير مشروع الطيور المهاجرة الحوامة التابع لوزارة البيئة يستعرض جهود الدولة المصرية لحماية الطيور المهاجرة الحوامة لتعزيز السياحة البيئية، وذلك خلال إحدى جلسات الورشة الإقليمية حول السياحة البيئية المقامة في الأردن، في إطار زيارة الوفد المصري رفيع المستوى بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتعزيز التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣). ويؤكد على أن سياحة مشاهدة الطيور تمثل واحدة من أنماط السياحة البيئية على مستوى العالم، وتعمل مصر على تعميم سياحة مشاهدة ومراقبة الطيور فى قطاع السياحة فى مصر.

" استعراض تجربة وزارة البيئة في تعزيز السياحة البيئية من خلال الحملة الوطنية ايكو ايجيبت ،خلال الزيارة المصرية للأردن"

- المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية التابع لوزارة البيئة ،يستعرض تجربة الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية في مصر (ECO EGYPT)، وذلك خلال إحدى جلسات الورشة الإقليمية حول السياحة البيئية المقامة في الأردن، في إطار زيارة الوفد المصري رفيع المستوى بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتعزيز التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣). ويوضح أن الحملة تهدف إلى خلق تجربة سياحية فريدة في المناطق المحمية والبيئية تراعي صون الموارد الطبيعية والاستمتاع بها.