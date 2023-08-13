انت الأن تتابع خبر بعد شوية يا مدام .. قطع الكهرباء عن عدد من مناطق محافظة القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستمر العمل بقرار قطع الكهرباء أو ما يعرف بتخفيف الأحمال عن بعض الأماكن في محافظة القاهرة اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري عن والصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مبدولي.

قطع الكهرباء:

وكشف قرار قطع الكهرباء والذي تم نشر نسخه من على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لمجلس الوزراء عن المناطق التي سوف يتم فيها تخفيف الأحمال بجميع محافظات جمهورية مصر العربية حيث تم استثناء منها القري السياحية وبعض الهيئات الحكومية.

أماكن قطع الكهرباء في القاهرة:

وطبقاً لجدول قطع الكهرباء في محافظة القاهرة فإن الأماكن والمواعيد التي سوف يتم قطع التيار فيه كما يلي:

1- بداية من بداية من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الواحدة مساء سوف يتم قطع الكهرباء عن مناطق أبو شارع الطيران و المنطقة العاشرة والحي العاشر و زهراء مدينه نصر

2- بداية من بداية من الساعة الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية مساء سوف يتم قطع الكهرباء مناطق شارع السبكي و شارع الطيران وشارع الحجاز وشارع النزهة وشارع أبو جعفر النحاس وبعض المناطق الأخري الواقعة في نطاق مصر الجديدة

3- بداية من بداية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة مساء سوف يتم قطع الكهرباء مناطق إسكان النقابات و المنطقة السادسة ومساكن صقر قريش وإسكان شرارة، مساكن الشروق، الدويقة وشارع عمار ابن ياسر ومَسَاكِن هَيْئَةِ اَلطَّيَرَانِ اَلْمَدَنِيِّ وشَارِعُ سَعْدْ عَبْدَالْوَارِثْ وشَارِعُ أَحْمَدْ مُصْطَفَى وشَارِعُ إِبْرَاهِيمْ اَلْفِقِي وشارع مصطفي مختار

4- بداية من بداية من الساعة السابعة مساءً حتى الثامنة مساء سوف يتم قطع الكهرباء مناطق طريق صلاح سالم، عمارات العبور وزهراء مدينه نصر، امتداد رمسيس، مساكن صقر قريش، المنطقة الثامنة، مساكن الزهراء