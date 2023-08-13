انت الأن تتابع خبر صرف 450 جنيه علاوة غلاء لأصحاب المعاشات بداية من الشهر القادم .. بيان عاجل من الحكومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول عدد كبير من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية معلومات على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، بشأن صرف علاوة غلاء بداية من شهر سبتمبر القادم.

صرف علاوة غلاء لأصحاب المعاشات:

وأوضحت المعلومات المتداولة والتي انتشرت كالنار في الهشيم أن الحكومة المصرية تعتزم إصدار قرار بنص على صرف علاوة غلاء لأصحاب المعاشات بقيمة 450 جنيه على أن يتم صرفها مع معاشات شهر سبتمبر المقبل لجميع المستحقين والقائمين بالصرف في كافة المحافظات.

حقيقة صرف علاوة غلاء لأصحاب المعاشات:

في هذا السياق هناك عن النقاط التي يمكن أن تكشف حقيقة هذه المعلومات والتي تتمثل في أن الحكومة الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لم تصدر أي قرار رسمي حتي الآن في هذا الشأن، بالإضافة إلي أن صرف هذه العلاوة يتطلب موافقة مجلس النواب المصري، ولكن البرلمان الآن في الإجازة السنوية له، أما الأمر الثالث والأخير وهو أن قانون المعاشات والتأمينات الجديد والذي يحمل رقم 148 لعام 2019 تنص المادة الخامسة فيه على قيمة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات على أنها تصرف سنويًا بحد أقصى 15% وبما يتماشى مع معدلات التضخم الرسمية المعلنة من قبل الجهات المختصة في الدولة، مما سبق يدل على أن المعلومات المتداولة هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وأن ما يتم نشر على مواقع السوشيال ميديا يهدف إلي إثارة البلبلة بين نفوس المتقاعدين في مصر، لذا يجب على أصحاب المعاشات عدم الالتفات لمثل هذه المعلومات والحصول عليها من مصادرها الرسمية في الدولة.