انت الأن تتابع خبر زيادة جديدة في الكيلو يا هانم .. أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت بوابة الأسعار الحكومية عن زيادة أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 أغسطس الجاري مع بداية التعاملات وذلك بعد تراجعها بالأيام الماضية في محلات الجزارة المنتشرة داخل محافظات الجمهورية

سعر كيلو اللحمة اليوم:

وأشارت بوابة الأسعار الحكومية عن تسجيل ارتفاع لليوم الثاني على التوالي في أسعار اللحوم اليوم وذلك بعد انخفاض سعر كيلو اللحمة اليوم بعدد من الأنواع والقطعية سواء كانت الطازجة أو البتلو أو غيرها

أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 أغسطس :

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 360 و400 جنيه

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي وصل إلي 308.48 جنيه، بارتفاع 34 قرشا.

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 215 و 230 جنيه للكيلو،

4- سعر كيلو اللحمة الضأن من 250 وحتى 310 جنيه حسب القطعية.

5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيه إلى 280 جنيه

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 160- 210 جنيها

7- سعر كيلو اللحمة البتلو من 270 إلى 380 جنيه للكيلو

8- سعر كيلو الكبدة 250 جنيه إلى 300 للكيلو

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة:

1- بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز 300 – 330 جنيه.

2- بلغ سعر كيلو اللحوم الضأن فتبلغ بين 320 و350 جنيها.

3- بلغ كيلو اللحوم الجملى 200 و250 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع ما يتردد على صفحات السوشيال ميديا حول غلق المنافذ الخاصة بها هو أمر ليس لها أساس من الصحة ومجرد شائعات وأنه مستمرة في طرح لحوم بأسعار مخفضة عن الأسعار المعلنة، في ظل الإجراءات التي تتخذها للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا على المواطنين

1- سعر كيلو اللحمة السوداني يبلغ 195 جنيها للكيلو.

2- سعر كيلو اللحمة المجمدة البرازيلية والهندية إلى 160 جنيه و190جنيها للكيلو.

3- سعر كيلو اللحمة البلدي يبلغ 260 جنيها للكيلو