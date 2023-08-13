انت الأن تتابع خبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من أبرز الخدمات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي، وهي التي يتساءل عنها الكثيرين من ذوي الهمم، وتتوفر بالعديد من الطرق والخطوات السهلة التي تساعد في الحصول على أفضل خدمة باستمرار، وتصنف بأنها من الخدمات الهامة التي تهم الكثيرين في كل المحافظات.
رابط معرفة عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023
ويستطيع جميع ذوي الهمم أن يحصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بعدما يوقع عليهم الكشف الطبي من خلال وزارة الصحة والسكان، وهي التي تقرر الصلاحية الخاصة بالمتقدم ليحصل على الكارت أو لا يستحق الحصول عليه، ويكون باتباع الخطوات الآتية:
- ساعدت وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الكثير من الخدمات في المجال الاجتماعي ويأتي بالحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقة.
- ويوجد في هذه البطاقة الكثير من الخدمات المتكاملة التي تتعلق بالرقم الوطني لكل المرشحين ليحصلوا عليها.
- ومن الممكن أن تصل لها من خلال الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للخدمات الخاصة لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة من هنا.
- انقر على الاستعلام عن بطاقة الخدمة للمعاقين.
- سجل كل البيانات المطلوبة للمتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
- ضع الرقم الوطني المكون من 14 رقم ودون الموعد.
- ضع مكان إجراءات الفحص الطبي وعلامة اختبار الاستعلام.
- سوف تظهر كل بيانات الاستعلام المطلوبة.
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خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة
وتوجد الكثير من الخطوات التي لابد أن تتبعها للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها الجميع وتأتي كما يلي:
- يدخل الشخص على رابط موقع وزارة التضامن “ذكرناه سابقاً”.
- ضع رمز بلدك والرقن القومي داخل الأماكن المخصصة لها.
- انقر على مربع البحث.
- ستجد أمامك نتيجة الاستعلام.