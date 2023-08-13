انت الأن تتابع خبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من أبرز الخدمات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي، وهي التي يتساءل عنها الكثيرين من ذوي الهمم، وتتوفر بالعديد من الطرق والخطوات السهلة التي تساعد في الحصول على أفضل خدمة باستمرار، وتصنف بأنها من الخدمات الهامة التي تهم الكثيرين في كل المحافظات.

رابط معرفة عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

ويستطيع جميع ذوي الهمم أن يحصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بعدما يوقع عليهم الكشف الطبي من خلال وزارة الصحة والسكان، وهي التي تقرر الصلاحية الخاصة بالمتقدم ليحصل على الكارت أو لا يستحق الحصول عليه، ويكون باتباع الخطوات الآتية: