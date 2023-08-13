الصحة: البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للصحة والسكان يحصل على شهادة الاعتماد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 11:25 صباحاً - أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حصول البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على شهادة الاعتماد من المجلس الصحي المصري.

وأكد «عبدالغفار» بأنه بموجب هذا الاعتماد سيتمكن من حضر البرنامج العلمي للمؤتمر من اكتساب 18 ساعة تدريبية معتمدة، مضيفا أن هذا يعتبر أول تطبيق لمواد القانون رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الصحي المصري، والذي ينص على أن المجلس هو جهة «اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي ، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس».

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على الحصول على اعتماد المجلس لبرنامج المؤتمر العلمي، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالعمل على توفير فرص التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي، مما يحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويرفع من المستوى المهاري لأعضاء الفريق الصحي.