السفير الفلسطينى بالقاهرة: قمة مصرية فلسطينية أردنية فى العلمين.. غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 12:29 مساءً - يصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية غدا الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، في تصريحات "لإذاعة صوت فلسطين"، إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائمين والمستمرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ويبحث القادة الثلاثة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.