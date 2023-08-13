رئيس جامعة الازهر يلتقي عمداء كليتي اللغة العربية واصول الدين والدعوة بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 01:27 مساءً - في اطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة كليات جامعة الازهر بالقاهرة والاقاليم للاطمئنان عليها والوقوف علي ماتشهده هذه الكليات من اعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة للبنيه الاساسية بها.

قام فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة بجولة تفقدية شملت تفقد الفصول الملحقة لكلية الزراعة بنين جامعة الازهر بالقاهرة، اعقبها زيارة كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات جامعة الازهر بمدينة السادات وافتتاح المدينة الجامعية للطالبات علي هامش الزيارة.

ثم اختتم رئيس الجامعة جولته الي محافظة المنوفية بتفقد كليتي اللغة العربية واصول الدين والدعوة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية جامعة الازهر بالمنوفية، والدكتور خالد عبد العال نصر عميد كلية اصول الدين والدعوة بالمنوفية، والدكتور عبد الله رفاعي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكليتين لمتابعة اعمال الصيانة ورفع الكفاءة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد "2023- 2024 م.