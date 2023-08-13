وزير التعليم: تم تطوير جميع مناهج المرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف السادس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 01:28 مساءً - أوضح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تطوير جميع مناهج المرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائى وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة 2024,2029، وتم وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وبعد طرح مناهج المرحلة الإعدادية للتأليف سيتم البدء فى إعداد مناهج المرحلة الثانوية.

وقال: "لدينا 52 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ولا أروع وأدعو الجميع إلى زيارتها للاطلاع على التجربة"، مشددا على أنه لا بد وأن تعود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى دورها الحقيقى وهو التربية ولا بد من مشاركة أولياء الأمور فى هذا الأمر.

وتحدث وزير التعليم عن القضايا الأساسية للخطة الاستراتيجية 2024,2029، منها تنمية القيم واحترام الآخر واكتشاف وتنمية الموهوبين وتنمية الوعى السياسى والانتماء والمواطنة للشباب والنشء، والقضية السكانية، موضحا أن الزيادة السكانية تبتلع التنمية وهناك علاقة وثيقة بين مستوى التعليم والزيادة السكانية والتوسع كما وكيفا لكل الفئات وعلاج التسرب من التعليم وخفض نسبة الأمية ولا بد من وضع خطة استراتيجية قوية جدا لمحو الأمية لوضع مدخل تنموى، مشددا على أنه سيتم إحكام بنك الأسئلة ومشاركة المعلمين وتدريبهم على كيفية صياغة مفردات الأسئلة.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة، فى الفترة من (2024-2029).